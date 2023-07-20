Более половины респондентов назвали невозможность влиять на то, куда государство тратит налоги, одной из причин нежелания платить их.

Большинство украинцев не хотят платить налоги из-за низкого уровня доходов, которые не позволяют обеспечить достойный уровень жизни.

По результатам социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина, 80,3% ответов на вопрос "Почему, по вашему мнению, обычные граждане могут не хотеть платить налоги?" приходилось на вариант "из-за низких доходов, которые не позволяют обеспечить достойный уровень жизни" (можно было выбрать несколько вариантов).

"Зато 73,6% ответов пришли на вариант "из-за убеждения, что уплаченные деньги воруют или расточают", - говорится в сообщении.

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Также 65,8% ответов касалось невозможности влиять на то, куда государство тратит налоги. На вариант о низком качестве государственных услуг пришлось 59,8% ответов. Уклонение от уплаты налогов другими гражданами было названо среди 56,6% ответов. На другие причины пришлось лишь 11,2% ответов.

Отмечается, что исследование проводилось с 11 мая по 12 июня 2023 года. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2013 респондентов в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года и граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года.

Налоги в Украине - последние новости

Верховная Рада 13 июля разблокировала принятие закона о возврат довоенного налогообложения, который, в частности, предусматривает отмену с 1 августа единого налога в 2%.

В марте 2022 года Верховная Рада приняла закон О дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, который предусматривал возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн платить единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.

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