От действий злоумышленника пострадали более 100 семей. Высотный дом с 2016 года так и не построен.

В Одессе будут судить злоумышленника, присвоившего почти 125 млн грн вкладчиков жилищного кооператива.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, ведомство направило в суд обвинительный акт в отношении одного из председателей обслуживающего кооператива «Набережный квартал - Жаботинского», которого подозревают в завладении почти 125 млн грн средств вкладчиков (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

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Отмечается, что застройщики в 2016-2017 годах собирали средства от членов кооператива на строительство секции высотки по ул. Жаботинского. В это время действовал запрет на строительство, а ГАСК Украины своим решением аннулировала разрешение на выполнение работ.

В дальнейшем председатель кооператива совместно с другими должностными лицами кооператива и предприятий-контрагентов, используя электронные ключи с электронными цифровыми подписями, выданными банковскими учреждениями на его имя, перечислил средства вкладчиков на счета фиктивных предприятий. При этом фактически строительство не велось и до настоящего времени не осуществлено.

В результате таких преступных действий пострадали более 100 семей пайщиков.

В настоящее время по ходатайству прокуроров фигурант находится под стражей.

Что этому предшествовало

В Одессе правоохранители расследуют резонансное дело о недострое жилищного комплекса «Набережный квартал».

Весной 2019 года прокуратура направила в суд дело в отношении бывшего директора кооператива, причастного к махинациям со средствами инвесторов многоэтажки на ул. Жаботинского.

Сообщалось, что в 2016-2017 годах руководитель строительства ЖК «Набережный квартал» принимал вклады от членов кооператива на строительство секции высотного жилого дома, в то время, как действовал запрет на строительство. Отмечалось, что директор собрал на строительство почти 6 млн грн, а также растратил на закупку материалов еще 11 млн грн со счетов вкладчиков.

В октябре 2020 года был арестован другой фигурант - один из председателей вышеназванного кооператива, которого подозревают в завладении почти 125 млн грн средств вкладчиков. Он также получил деньги от вкладчиков под строительство секции этого дома.

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Автор: Лариса Козовая