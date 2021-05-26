Подозреваемые задержаны.

В Одессе задержаны трое подозреваемых в похищении и ограблении 22-летнего парня.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на этой неделе задержаны злоумышленники, которые в Киевском районе города похитили молодого человека..

В частности, на остановке общественного транспорта на улице Варненской злоумышленники завязали с ним разговор, а затем затолкали его в автомобиль Mercedes и повезли на окраину города.

«По дороге, угрожая ножом, они отобрали у пострадавшего деньги, банковскую карту и смартфон, и, чтобы узнать к ним пароли, жестоко избили. Пострадавшего, который был без сознания, оставили в пригороде», – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Одесской области мужчина избил беременную жену, у которой из-за этого произошел выкидышОчнувшись возле водоема, вблизи Объездной дороги, пострадавший вышел на трассу и позвал на помощь правоохранителей, которые в это время проезжали мимо.

Как отмечается, Mercedes, на котором передвигались подозреваемые, полицейские оперативно догнали. В автомобиле обнаружили все вещественные доказательства.

Детали расследования

Фигурантов – двух одесситов в возрасте 27 и 28 лет и 31-летнего гражданина соседнего государства – задержали в процессуальном порядке.

Всем трем объявили подозрения по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы человека) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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Автор: Лариса Козовая