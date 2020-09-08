Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 300 тысяч гривень.

В Одессе арестован иностранец, получивший по почте 0,5 кг амфетамина.

Как сообщил отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, 23-летнего мужчину разоблачили оперативники управления по борьбе с наркопреступностью сразу после того, как он получил в одном из почтовых отделений города посылку с амфетамином.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции. Пакет с психотропным веществом весом 0,5 кг у иностранца изъяли. В тот же день правоохранители провели обыск во временном помещении молодого человека, в ходе которого были изъяты дополнительные вещественные доказательства его противоправной деятельности, связанной с наркоторговлей.

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Сведения по данному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Изъятые наркотические вещества направлены на экспертизу. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 300 тыс. грн.

Согласно действующему законодательству ему грозит лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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Автор: Лариса Козовая