Будут судить двух женщин, которые делали фиктивные документы об опеке над инвалидами и пожилыми лицами.

В Одессе адвокат с приятельницей делали фиктивные документы, которые позволяли мужчинам избежать призыва и уехать за границу.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, установлено, что женщины организовали схему, по которой мужчины призывного возраста могли без помех выехать из Украины. В частности, злоумышленницы за определенные деньги изготавливали пакет поддельных документов, удостоверяющих несуществующие обстоятельства семейной жизни военнообязанных. Данный "факт" еще и подтверждали соответствующим решением суда.

Клиентам предлагали "статус на выбор". Например, полное содержание лица с инвалидностью или самостоятельное воспитание ребенка, который якобы находится на содержании. Также можно было выбрать "пакет" для ухода за лицом пожилого возраста или "бумаги" о содержании и проживании с человеком, который по состоянию здоровья не может жить один.

Видео дня

Всего правоохранители задокументировали 14 таких эпизодов деятельности фигуранток. Как стало известно УНИАН, лица, значившиеся в документах (пенсионеры, инвалиды и т.п.) вполне реальные "персонажи". Обычно, сообщницы придумывали истории, украшая ими некоторые эпизоды реальной жизни. Так, у одного из мужчин есть маленький ребенок, а они оформили, что малыш воспитывается без матери.

Адвоката и ее приспешницу задержали на получении от одного из клиентов 5 тыс. долларов за решение суда об опекунстве над девушкой-инвалидом 2 группы. В этом случае уклониста "превратили" в дядю чужого ребенка.

На данный момент прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении адвоката и ее сообщницы. Им инкриминируют несколько статей УК: организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, получение взятки за влияние на принятие определенного решения судом и подделку документов (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2, ч. ч. 3,4 ст. 358.

Главу Полтавского райсуда поймали на измене

Напомним, что сегодня СБУ сообщила об еще одном скандале, в котором главной фигуранткой стала глава Полтавского райсуда. Женщина по собственному желанию вышла на контакт с оккупантами и сдавала врагу данные о бойцах ВСУ.

В частности, благодаря ей Россия узнала о перемещении бойцов "Азов" на юге Украины. Сейчас женщина сидит в СИЗО.

Вас также могут заинтересовать новости: