Женщина "сливала" россиянам данные об украинских военных на юге и всячески помогала оккупантам на захваченных территориях.

Руководительницу Полтавского райсуда, которая сотрудничала с российской ФСБ, отправили в СИЗО: женщину взяли под стражу из-за "слива" данных об украинских военных.

За данными Службы безопасности Украины, в начале полномасштабного вторжения женщина работала судьей в горрайонном суде Бердянска, она сама нашла контакты российской спецслужбы и предложила сотрудничество.

В частности, судья "сливала" россиянам данные об украинских военных на юге.

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Известно, что в конце марта 2022 года она передала российским захватчикам данные о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназначения "Азов" из Мариуполя в район Мангуша.

Также предательница призывала других работников суда поддержать российских оккупантов и сотрудничать с ними.

Кроме того, она давала советы российскому куратору по поводу того, кого стоит назначить на "должности" гауляйтера Бердянска и руководителя одной из захваченных местных больниц.

Также судья предоставляла россиянам данные о проукраински настроенных работниках правосудия и помогала формировать штат оккупационного подразделения российского "министерства чрезвычайных ситуаций" на оккупированных территориях Украины.

Через некоторое время подозреваемая выехала на постоянное жительство в Полтаву, где возглавила Полтавский районный суд.

Главу суда правоохранители задержали в апреле, она получила подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

За данными правоохранителей, Высший совет правосудия принял решение об отстранении женщины от должности, а Октябрьский районный суд Запорожья взял ее под стражу без права внесения залога.

Город Бердянск под оккупацией россиян - основное

Напомним, что враг захватил город Бердянск Запорожской области 27 февраля 2022 года. В начале оккупации местные жители устраивали многочисленные митинги и акции против захвата города, выражали свою проукраинскую позицию. Однако впоследствии российские оккупанты организовали силовые разгоны акций с применением оружия.

Как и в других временно захваченных населенных пунктах Украины, позже россияне запретили оборот в Бердянске украинской гривны и ввели расчет исключительно российским рублем. Кроме того, на оккупированной территории распространяется принудительная паспортизация местного населения с расчетом на то, что без российских паспортов местные не могут получить надлежащую медицинскую помощь, пенсии и другие соцвыплаты.

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