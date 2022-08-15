У девочки от рождения были проблемы с тазовыми костями, ей вполне реально помочь.

В Одесской области у матери отобрали 5-летнюю девочку, которая ползла по улице на четвереньках. Две недели ребенок находился в больнице, затем его передали в патронатную семью.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Беляевка, где проживает девочка. Всего у ее матери четверо детей. Самой старшей уже 20 лет, она занимается 16-летней сестрой, еще одна 12-летняя девочка живет с бабушкой. Четвертый ребенок – 5-летняя Милана, которую на улице заметили прохожие, и были шокированы ее внешним видом - девочка ползла по улице на четвереньках, она была вся в крови и люди подумали, что произошло ДТП.

По словам полицейского ювенальной превенции Анжелы Нарадько, у девочки от рождения были проблемы с тазовыми костями, ей вполне реально помочь, но мать, которая злоупотребляет алкоголем, никому не показывала дочь.

Служба по делам детей Беляевской ОТГ изъяла Милану из семьи. Правоохранители составили в отношении матери девочки административные материалы по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. В настоящее время решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Две недели ребенок находился в больнице, затем его передали в патронатную семью. Сейчас Милана готовится к обследованию в детской областной клинической больнице. Впереди долговременные лечение и реабилитация. По уточненным данным, отец девочки скончался.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Полтаве школьница родила ребенка, девочке всего 14 лет.

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