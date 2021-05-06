Ребенок позвонил в полицию и сообщил, что неизвестные схватили ее посреди улицы, поместили в багажник автомобиля и увезли.

В Одессе 10-летняя девочка ради развлечения сообщила в полицию о своем якобы похищении.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 5 мая около 21:00 ребенок позвонил в полицию и сообщил о том, что неизвестные злоумышленники схватили ее посреди улицы, поместили в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

В ходе реализации первоочередных розыскных мероприятий правоохранители установили место нахождения девочки по месту его проживания. Как выяснилось, с ребенком все в порядке, а сообщение о похищении оказалось ее неудачной шуткой.

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Поскольку малолетняя злоумышленница еще не достигла возраста, с которого наступает ответственность за указанное правонарушение, полицейские составят протокол относительно ее матери по статье 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как уточнили в полиции, после "сообщения о похищении" в действие был введен план "Перехват", так как несовершеннолетняя заявила, что неизвестные выкрали ее в центре города, на улице Пушкинской, где она сидела на скамейке. Она подробно описала, как ее "схватили за капюшон, пронесли примерно пять минут и кинули в багажник" черного автомобиля Renault. При этом была даже названа часть номера машины - "4859".

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Автор: Лариса Козовая