Ветеран военной разведки "промывал мозг" ученикам кремлевскими нарративами.

В Одессе задержали учителя, который оказался ярым сторонником государства-агрессора.

Как сообщила пресс-служба Одесского пограничного отряда ГПСУ, мужчина работал учителем искусства в одной из местных школ. Отмечается, что во время уроков он не чурался высказывать детям антиукраинские нарративы кремлевской пропаганды. Ценитель кремлевской агрессии заявлял ученикам:" войну с РФ начала Украина...", "...война еще долго будет продолжаться, ведь это выгодно украинской власти", "Одесса и Донбасс – территории РФ и всегда ими будут", "украинские военные обстреливают гражданское население...".

"Мужчина надеялся, что глорифицируя путинский режим и обвиняя Украину в том, что началась война, он сможет воспитать новое пророссийское поколение", - рассказали в пресс-службе.

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Кроме этого, правоохранители обнаружили в телефоне мужчины множество подписок на телеграм-каналы российской пропаганды, а во время обыска по месту жительства у одессита изъяли мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности против Украины.

По данным пограничников, учитель - ветеран военной разведки, в частности у него нашли членское удостоверение соответствующего Союза.

Сейчас ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, а также по факту разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Предатели Украины

На Хмельнитчине задержали информатора ФСБ РФ, который в течение нескольких месяцев выполнял задачи российской спецслужбы. Мужчина сообщал представителям государства-агрессора о вражеских "прилетах", собирал данные об "оборонке" и тому подобное. Мужчину задержали при попытке установки GPS-трекера на опору моста, через который проходит железнодорожный путь.

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