Продолжается локализация пожара на площади 1 тыс. 200 кв. м.

В Оболонском районе Киева горят склады, тушение пожара осложняется отсутствием вблизи противопожарных гидрантов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киев.

Отмечается, что 4 августа в 12:43 спасателям поступило сообщение о том, что на ул. Куреневская, 21, произошел пожар.

По прибытию спасателей было установлено, что пожар возник в одноэтажном складском здании, которое не действует, размером 45х12 м.

"Сейчас продолжается локализация пожара на площади 1200 кв. м. Тушение пожара осложняется отсутствием вблизи противопожарных гидрантов. Ближайший гидрант находится на расстоянии 400 м от места пожара, тем самым тратится время спасателей на прокладку магистральных линий и поиска водоисточников", - подчеркнули в ГСЧС.

Отмечается, что для тушения пожара привлечено 13 единиц пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.

Как ранее сообщал УНИАН, в селе Нерубайское Одесской области спасатели ликвидировали масштабный пожар в трехэтажном складском здании.

К тушению привлекались 84 спасателя и 22 единицы техники ГСЧС. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Автор: Таня Поляковская