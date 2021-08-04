В Киеве горят склады / фото ГСЧС г. Киев

В Оболонском районе Киева горят склады, тушение пожара осложняется отсутствием вблизи противопожарных гидрантов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киев.

Отмечается, что 4 августа в 12:43 спасателям поступило сообщение о том, что на ул. Куреневская, 21, произошел пожар.

По прибытию спасателей было установлено, что пожар возник в одноэтажном складском здании, которое не действует, размером 45х12 м.

Для тушения пожара привлекли около 50 человек личного состава / фото ГСЧС г. Киев

"Сейчас продолжается локализация пожара на площади 1200 кв. м. Тушение пожара осложняется отсутствием вблизи противопожарных гидрантов. Ближайший гидрант находится на расстоянии 400 м от места пожара, тем самым тратится время спасателей на прокладку магистральных линий и поиска водоисточников", - подчеркнули в ГСЧС.

Отмечается, что для тушения пожара привлечено 13 единиц пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.

Как ранее сообщал УНИАН, в селе Нерубайское Одесской области спасатели ликвидировали масштабный пожар в трехэтажном складском здании. 

К тушению привлекались 84 спасателя и 22 единицы техники ГСЧС. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Автор: Таня Поляковская