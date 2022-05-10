Мужчина оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и признавал ее правомерной.

На Харьковщине СБУ задержала интернет-агитатора, который оправдывал вооруженную агрессию России против Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В частности, сотрудники спецслужбы установили, что житель Богодуховского района Харьковской области распространял в сети Интернет материалы, где оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и признавал ее правомерной.

Для популяризации этих противоправных материалов интернет-агитатор использовал страницы в социальной сети "Фейсбук" и в запрещенной в Украине российской сети "Одноклассники".

К тому же, злоумышленник, вопреки требованиям действующего законодательства, получил к гражданству Украины еще и двойное – в 2019 году получил паспорт гражданина РФ.

Сотрудники СБУ при поддержке бойцов спецподразделения "Альфа" задержали злоумышленника по месту жительства. Во время обыска квартиры у "любителя русского мира" изъято огнестрельное оружие, государственные символы страны-агрессора и запрещенную в Украине символику.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) Уголовного кодекса. Сейчас в отношении него судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля в Черкассах разоблачили российскую пропагандистку, которая к тому же оказалась уроженкой России. Как сообщили тогда в СБУ, женщина поддерживала оккупацию части территорий Украины, а также отрицала военную агрессию России против нашего государства.

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