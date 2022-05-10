На Харьковщине СБУ задержала интернет-агитатора, который оправдывал вооруженную агрессию России против Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
В частности, сотрудники спецслужбы установили, что житель Богодуховского района Харьковской области распространял в сети Интернет материалы, где оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и признавал ее правомерной.
Для популяризации этих противоправных материалов интернет-агитатор использовал страницы в социальной сети "Фейсбук" и в запрещенной в Украине российской сети "Одноклассники".
К тому же, злоумышленник, вопреки требованиям действующего законодательства, получил к гражданству Украины еще и двойное – в 2019 году получил паспорт гражданина РФ.
Сотрудники СБУ при поддержке бойцов спецподразделения "Альфа" задержали злоумышленника по месту жительства. Во время обыска квартиры у "любителя русского мира" изъято огнестрельное оружие, государственные символы страны-агрессора и запрещенную в Украине символику.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) Уголовного кодекса. Сейчас в отношении него судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНИАН, 20 апреля в Черкассах разоблачили российскую пропагандистку, которая к тому же оказалась уроженкой России. Как сообщили тогда в СБУ, женщина поддерживала оккупацию части территорий Украины, а также отрицала военную агрессию России против нашего государства.