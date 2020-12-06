Парень в присутствии матери отказался от дальнейшего расследования происшествия, но полиция его продолжит.

В Николаеве полиция начала уголовное производство по факту стрельбы в скейтпарке.

Читайте такжеВ центре Киева пьяный мужчина устроил стрельбу из-за замечания об отсутствии маски в аптекеОб этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что днем в полицию поступило сообщение о том, что у спортивного комплекса «Надежда» мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетнему.

«По словам 43-летнего мужчины, конфликт между ним и несовершеннолетним произошел из-за попытки подростка его избить. Поэтому мужчина и применил оружие», – говорится в сообщении.

Во время осмотра несовершеннолетнего медработники установили, что проникающих ранений на теле парня нет.

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В отделе полиции мужчина добровольно выдал стражам порядка пистолет с патронами травматического действия и предоставил разрешительные документы на его ношение и хранение. А 16-летний участник конфликта в присутствии матери отказался от дальнейшего расследования происшествия и заявил, что никаких претензий ни к кому не имеет.

Однако, несмотря на договоренности сторон конфликта, по данному факту следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Автор: Катерина Шварц