Мужчине было 28 лет / Иллюстрация УНИАН
В Голосеевском районе Киева в четверг, 4 февраля, строитель упал с 10-го этажа.
Об этом Obozrevatel сообщил информированный источник.
Инцидент произошел на стройке дома, расположенного по адресу Жилянская, 26. Мужчине было 28 лет.
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"ЧП произошло около 18:00, предварительно, из-за нарушения правил безопасности. Детали происшествия установят правоохранители", – рассказал собеседник.
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