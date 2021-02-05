Несчастный случай, предварительно, произошел из-за нарушения правил безопасности.

В Голосеевском районе Киева в четверг, 4 февраля, строитель упал с 10-го этажа.

Об этом Obozrevatel сообщил информированный источник.

Инцидент произошел на стройке дома, расположенного по адресу Жилянская, 26. Мужчине было 28 лет.

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"ЧП произошло около 18:00, предварительно, из-за нарушения правил безопасности. Детали происшествия установят правоохранители", – рассказал собеседник.

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Автор: УНИАН