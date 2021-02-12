Полицейские установили, что муж погибшей грубо нарушил правила и условия хранения оружия и боевых припасов.

Николаевские следователи завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении экс-депутата областного совета за небрежное хранение оружия, что привело к гибели его жены.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

29 июня в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата областного совета о том, что его 33-летняя жена из травматического оружия причинила себе ранение в голову. По факту смерти потерпевшей следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК и начали расследование. Результаты ряда экспертиз показали на то, что в указанном событии имело место самоубийство.

Полицейские установили, что муж погибшей грубо нарушил правила и условия хранения оружия и боевых припасов.

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«Проявив преступную самонадеянность, будучи владельцем пистолета «Форт 12 РМ», приспособленного для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями калибра 9 мм, достоверно зная об опасных свойствах оружия, николаевец оставил свой пистолет в автомобиле, обусловив свободный доступ к нему посторонних лиц», - говорится в сообщении.

29 декабря сообщили 34-летнему мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 264 УК Украины, а именно - в небрежном хранении огнестрельного оружия и боевых припасов, что повлекло гибель человека.

11 февраля следователи отделения полиции №1 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области при процессуальной поддержке прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении экс-депутата.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

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Автор: УНИАН