С началом российского полномасштабного вторжения в Харьковской области, в частности Харькове, значительно уменьшилось количество преступлений общеуголовной направленности.

На Харьковщине за последние месяцы совершение некоторых общеуголовных преступлений уменьшилось в разы, есть такие что вообще сошли на нет.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, генерал полиции 3-го ранга Владимир Тимошко в эфире информационного телемарафона.

По его словам, с началом российского полномасштабного вторжения в Харьковской области, в частности Харькове, значительно уменьшилось количество преступлений общеуголовной направленности.

"Значительно уменьшились именно бытовые преступления. Во-первых, это связано со значительным выездом людей из города в область – с большим количеством ВПО. Во-вторых, я считаю что это основное - именно наш народ. Наши люди друг другу помогают и если что-то было возможно до 24 февраля, то сейчас все действительно объединились. Уменьшение количества преступлений мы констатируем не просто в какие то проценты - они уменьшились в разы", - отметил Тимошко.

Он добавил, что совершение некоторых общеуголовных преступлений вообще сошло на нет - просто до полного нуля.

"Например за последние три месяца мы не констатируем ни одной квалифицированной квартирной кражи, то есть это кражи которые совершаются путем подбора ключа "профессиональными ворами". Ни одного такого преступления", - акцентировал Тимошко.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине начато досудебное расследование в отношении женщины, которая в оккупированном Купянске заявила, что "долго ждала на российских "освободителей".