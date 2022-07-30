Женщина обратилась к незаконным оккупационным властям с целью получения российского паспорта.

На Харьковщине начато досудебное расследование в отношении женщины, которая в оккупированном Купянске заявила, что "долго ждала российских "освободителей".

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, в оккупированном Купянске женщина дала интервью СМИ, в котором оправдывает вооруженную агрессию РФ и отмечает, что долго ждала российских "освободителей", - отмечают в ОГП.

Кроме того, говорится в сообщении, женщина обратилась к незаконной оккупационной власти с целью получения паспорта гражданина Российской Федерации.

В связи с этим начато досудебное расследование в отношении этой гражданки по факту оправдания, признания правомерным, отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал УНИАН, в Украине обсуждают возможность введение уголовной ответственности за получение российского паспорта.

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