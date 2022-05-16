Он обещает вернуться 23 мая.

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич подтвердил свой выезд за границу. Его он объяснил необходимостью проведения медицинского обследования одному из его детей.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

"Я выехал за границу, навестить семью в связи с необходимостью провести медобследование одного из троих детей, которые у меня малолетние... И 23 числа (мая - УНИАН) я уже буду в Украине", - пояснил Шуфрич и добавил, что должен присутствовать на консультации с врачом.

Он заверил, что "провел все необходимые процедуры для того, чтобы выехать за границу".

"Но хочу обратить внимание, что мне в принципе этого не нужно было бы делать, потому что я являюсь отцом троих малолетних детей. Но несмотря на это, я выдержал все необходимые для народного депутата Украины процедуры по выезду за границу, согласно установленным нормативам", - сказал депутат.

Шуфрич также уточнил, что выехал из Украины 13 мая. В то же время он не рассказал, в какой именно стране находится.

"Я нахожусь в двух странах Евросоюза... Между двумя странами. Я посещаю две страны Евросоюза", - отметил парламентарий.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Шуфрич покинул Украину. По словам председателя Черновицкой ОВА Сергея Осачука, политик пересек границу через КПП "Порубное".

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