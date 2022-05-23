Нестор Шуфрич / фото УНИАН

Народный депутат Украины, член депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Нестор Шуфрич заявил, что вернулся в Украину, как и обещал ранее.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Сообщается, что нардеп передал фото на фоне национального флага на одном из пограничных контрольных пунктов.

Шуфрич заявил, что вернулся в Украину / фото radiosvoboda.org

По словам депутата, снимок сделан сегодня, 23 мая.

Напомним, 16 мая стало известно, что Нестор Шуфрич покинул Украину.

Нардеп сообщил, что находится за границей с целью прохождения врачебной консультации для ребенка и посещения двух стран ЕС:

"Я выехал за границу, навестить семью в связи с необходимостью провести медобследование одного из троих детей, которые у меня малолетние... И 23 числа я уже буду в Украине... Я являюсь отцом троих малолетних детей. Но несмотря на это, я выдержал все необходимые для народного депутата Украины процедуры по выезду за границу, согласно установленным нормативам".

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