16 мая стало известно, что депутат выехал за границу.

Народный депутат Украины, член депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Нестор Шуфрич заявил, что вернулся в Украину, как и обещал ранее.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Сообщается, что нардеп передал фото на фоне национального флага на одном из пограничных контрольных пунктов.

По словам депутата, снимок сделан сегодня, 23 мая.

Напомним, 16 мая стало известно, что Нестор Шуфрич покинул Украину.

Нардеп сообщил, что находится за границей с целью прохождения врачебной консультации для ребенка и посещения двух стран ЕС:

"Я выехал за границу, навестить семью в связи с необходимостью провести медобследование одного из троих детей, которые у меня малолетние... И 23 числа я уже буду в Украине... Я являюсь отцом троих малолетних детей. Но несмотря на это, я выдержал все необходимые для народного депутата Украины процедуры по выезду за границу, согласно установленным нормативам".

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