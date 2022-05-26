По данным прокурора, сегодня Додон намеревался покинуть Молдову.

В Кишиневе суд поместил бывшего президента Молдова Игоря Додона, известного пророссийской позицией, под домашний арест на срок в 30 дней.

Об этом пишут молдавские СМИ.

Таким образом было частично удовлетворено ходатайство прокуратуры.

В суде прокурор по борьбе с коррупцией Петру Ярмалюк заявил, что Додон намеревался покинуть Молдову.

"Сегодня Додон в 9:00 собирался уехать за границу. Были обнаружены крупные суммы в иностранной валюте, что свидетельствует о том, что он намерен был покинуть территорию Республики Молдова", - сообщил представитель обвинения.

Покидая зал суда под конвоем, Додон заявил журналистам и сторонникам: "Все будет хорошо, победа будет за нами".

Задержание Додона

Как ранее сообщал УНИАН, 24 мая антикоррупционные прокуроры вместе с сотрудниками Национального центра борьбы с коррупцией и Службы информации и безопасности провели обыски в доме пятого президента Молдовы Игоря Додона, который отличался излишней приверженностью российскому диктатору Владимиру Путину. Кроме того, следственные действия проводились и в недвижимости, которая принадлежит посредникам.

Обыски проводили в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родины и финансировании партии социалистов преступной организацией.

Позже его отправили под арест в СИЗО на 72 часа.

Додон занимал президентский пост в Молдове с 2016 по 2020 год.