Пишут, что он якобы уехал на неделю к трем малолетним детям в Венгрию.

Народный депутат от уже бывшей пророссийской партии "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич покинул Украину.

Об этом заявил начальник Черновицкой ОВА Сергей Осачук во время сегодняшней пресс-конференции.

Он не рассказал подробностей, только отметил – располагает информацией, что Нестор Шуфрич пересек границу через КПП "Порубное". Руководитель обладминистрации также обратил внимание, что ряд местных депутатов от ОПЗЖ в Черновицкой области активно скрываются от мобилизации.

Позже "Бабель" со ссылкой на источник в "ОПЗЖ" сообщил, что Шуфрич якобы уехал на неделю к трем малолетним детям в Венгрию и вернется на следующее пленарное заседание ВРУ.

Что предшествовало

Напомним, 4 марта стало известно о задержании Нестора Шуфрича в Киеве. По словам военных, депутат фотографировал позиции теробороны столицы. Охрана нардепа открыла огонь, но была задержана вместе с Шуфричем.

Сам член ОПЗЖ, известный пророссийскими взглядами, утверждал, что якобы фотографировал культурную достопримечательность Киева.

Позже в отношении Шуфрича открыли уголовное производство. Депутат решил спасать свою свободу бегством за границу, несмотря на запрет на выезд из страны лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

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