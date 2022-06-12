Сработало взрывное устройство, которое было в урне.

В оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом говоритсяв сообщении ВСУ.

"Около 17:45 раздался громкий взрыв, который слышали мелитопольцы в разных районах города. Есть пострадавшие - двое мужчин и девушка", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на место происшествия прибыли кареты скорой помощи.

В сообщении уточняется, что сработало взрывное устройство, которое было в урне.

"Орки делают провокации, чтобы обвинить в этом Украину. Сегодня в тех городах, которые находятся под временной оккупацией лучше оставаться дома!",- призвали в ВСУ.

Напомним, сегодня российские оккупанты в Мелитополе опозорились, пытаясь изобразить поддержку российского режима в городе. Это произошло 12 июня, в так называемый "день России".

Как сообщал УНИАН, 8 июня Галина Данильченко, возглавившая Мелитополь после оккупации российскими войсками Запорожской области, заявила о начале в городе подготовки к референдуму о вхождении захваченного противником региона в состав Российской Федерации.