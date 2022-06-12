Латвийский министр также пожелал, чтобы РФ отказалась от имперских амбиций.

Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс оригинально поздравил россиян с Днем России - пожелал РФ потерпеть поражение в агрессивной войне с Украиной.

Министр в своем аккаунте в Twitter также пожелал России отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства.

"Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины…", - поделился еврочиновник.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Противник сперва обстреливал военные объекты, а потом атаковал и жилье мирных людей. Только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

Ряд государств мира решили поддержать Украину - ввели против РФ новые санкции и передали Киеву вооружение.

В начале апреля стало известно, что латвийское правительство решило понизить уровень дипломатических отношений с РФ из-за преступлений российских военные, совершенных на украинской территории.

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