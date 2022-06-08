Оккупационный мер города Данильченко заявила, что "будущее едино с Россией".

Галина Данильченко, возглавившая Мелитополь после оккупации российскими войсками Запорожской области, заявила о начале в городе подготовки к референдуму о вхождении захваченного противником региона в состав Российской Федерации.

Об этом Данильченко заявила после того, как город посетил замглавы администрации Владимира Путина Сергей Кириенко, который, по данным российских СМИ, курирует в Кремле вопрос оккупации Донецкой и Луганской областей.

Данильченко в совем видеообращении заявила, что "будущее едино с Россией". "Начинаем готовиться к референдуму", — заявила она.

Отметим, что в конце мая Владимир Рогов, по данным росСМИ назначенный оккупантами "главой" ВГА Запорожской области заявил, что оккупационные власти региона возьмут курс на вхождение в состав РФ.

Напомним, гауляйтер Запорожской области начал присвоение имущества Украины.

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