В основном это местные коллаборанты.

В Мелитополе и Херсоне российские паспорта получили лишь около 50 человек.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"В Херсоне российский паспорт захотели получить только 23 человека. В основном это местные коллаборанты. В Мелитополе Запорожской области паспорта получили 30 человек", - констатировал он.

По словам Братчука, эта статистика показывает, что украинцы не воспринимают "эту туалетную бумагу под названием "российский паспорт" и ждут возвращения украинской власти".

Как сообщал УНИАН, сегодня на оккупированных территориях юга Украины началась раздача российских паспортов.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель ранее заявлял, что Европейский Союз не признает российских паспортов, выданных украинцам на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

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