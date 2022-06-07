Чтобы покрыть дефицит черешни, ягоды импортируют.

Из-за полномасштабной войны, которую 24 февраля развязала Россия, украинцы остались без черешни из Мелитополя. Город временно находится под оккупацией, поэтому урожай из черешневой столицы ворует страна-агрессор.

Чем заменили Мелитопольскую черешню на рынках столицы, узнали в эфире "Сніданку з 1+1".

Чтобы покрыть дефицит черешни, ягоду импортируют. Украинцы привыкли к большой и сочной ягоды из Мелитополя, однако сейчас приходится покупать другие плоды.

На рынки Киева черешню везут из Буковины, Закарпатья, Винницкой и Одесской областей. На оптовом рынке столицы можно приобрести ягоды по разным ценам. Маленькие и кислые черешни стоят от 35 до 60 гривень за килограмм. А вот крупная и сладкая ягода намного дороже. За такую черешню придется заплатить от 135 до 200 гривень за килограмм.

"Основной регион, который поставляет на рынок премиальную черешню, - это Мелитополь. Сейчас доступ к нему закрыт и поэтому этот сегмент замещается импортной черешней - это Турция, Италия и даже Испания. Это дорогая черешня, которая стоит более 200 грн за кг", - говорит заместитель директора одного из столичных рынков Вячеслав Забелин.

Цены на черешню выросли. Если сравнивать с прошлым годом, ягоды стали стоить примерно на 40% больше. Черешня дорожает не только из-за того, что Украина осталась без урожая из Мелитополя. Из-за РФ и войны, которую та развязала, подорожало топливо. Поэтому фермеры были вынуждены поднимать цены на черешню, ведь сейчас им приходится тратить на транспортировку урожая значительно больше денег.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты хотят платить фермерам за Мелитопольскую черешню настоящие копейки.

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