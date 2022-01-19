Тело мужчины не смогли найти без водолазов.

В Васильковском районе Киевской области ныряние в прорубь на Крещение закончилось для нетрезвого мужчины смертью под толщей льда.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Около двух часов дня к месту для ныряния в поселке Крушинка пришел 53-летний мужчина в нетрезвом состоянии. Заявив, что может научить присутствующих нырять, мужчина прыгнул щучкой под лед и исчез.

Рядом с прорубью дежурили спасатель и медик, но чтобы найти мужчину, пришлось вызвать водолазов.

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Мужчину искали полтора часа, его тело нашли в 18 метрах от места, где нырнул.

Родственники погибшего возмущены, что мужчину пустили в воду нетрезвым. Тело умершего уже забрали с места трагедии и все праздничные ныряния здесь остановились.

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