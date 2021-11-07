На водителя уже составили несколько админпротоколов.

В центре Луцка со скандалом задержали за нарушение карантина водителя маршрутки - копы обнаружили, что он перевозил пассажиров, находясь без защитной маски.

Детали инцидента и версии сторон рассказывает корреспондент в сюжете ТСН.

Что произошло

Видео задержания предоставили пассажиры автобуса. Водитель категорически отказывался выходить из салона, поэтому полицейские применили силу. По дороге ему заломили руки, из-за чего мужчине стало плохо. Медики сначала подозревали у него перелом руки, однако впоследствии диагностировали закрытую травму грудной клетки, верхней конечности.

Примечательно, что в задержании нарушителя участвовали сразу три экипажа. Очевидцы утверждают, что водителя били по голове и душили, пассажиры встали на его защиту.

Что говорит водитель

По версии водителя, он предлагал копам показать документы аж на конечной остановке после высадки пассажиров, а масочного режима якобы придерживался.

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"Это уже потом я маску опускал. Говорю, если по закону, пожалуйста, поехали на конечную, вы мне выпишете законный штраф. Я его, если получится, обжалую, не получится – заплачу. Он [патрульный] сказал "нет",- рассказал мужчина.

Версия полиции

Говорят, что задержали маршрутчика законно: увидели его без маски, хотели проверить документы, однако в ответ тот начал спор.

"Шофер вступил в конфликт с полицейскими, также не называл своих данных. Его задержали для выяснения личности, никаких спецсредств к мужчине не было применено", - отмечают правоохранители.

В ближайшие дни в полиции планируют показать видео с нагрудных камер патрульных, сейчас его изучают на предмет превышения ими служебных полномочий. Водитель уже получил сразу несколько протоколов: за нарушение карантина, мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Сейчас ему грозит штраф или административный арест.

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Автор: Юрий Годован