В компании подтвердили, что пожар нанес серьезный ущерб, однако точные его масштабы пока неизвестны.

В Латвии, в городе Марупе произошел масштабный пожар на предприятии по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy, который изготавливает дроны в том числе для Украины. В результате возгорания образовалось сильное задымление.

Как сообщает Delfi, жителей города призывают закрыть окна, двери и выключить вентиляцию. В Edge Autonomy подтвердили, что пожар охватил их производство. При этом в компании отказались от более детальных комментариев. Заместитель директора Edge Autonomy Янис Вилманис отметил, что пожар нанес серьезный ущерб, однако точные его масштабы пока неизвестны.

Известно, что сообщение о пожаре поступило во вторник, 7 февраля, в 15:14. Спасатели констатировали, что завод горит открытым пламенем, и огонь быстро распространяется.

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На месте возгорания в Марупе задействованы 50 пожарных, девять автоцистерн, три автолестницы. Также привлекли спасателей из рижского аэропорта с единственной в Латвии автоцистерной емкостью 35 тонн воды.

Издание отмечает, что Edge Autonomy является одним из ведущих в мире поставщиков дронов. Продукция компании используется для военных, гражданских и академических нужд и поставляется в более чем 70 стран.

Масштабные пожары: последние новости

7 февраля 2023 года в России произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл", который является одним из крупнейшим в России. Он расположен в городе Кстово Нижегородской области.

Несколькими днями ранее в США произошла масштабная железнодорожная авария. В штате Огайо сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший опасные вещества.

В Киевской области вечером 5 февраля случился масштабный пожар в жилом доме. Огонь распространился на четыре квартиры.

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