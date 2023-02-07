Это предприятие производит более 50 видов нефтепродуктов.

В России произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл", который является одним из крупнейшим в России. Он расположен в городе Кстово Нижегородской области.

Как пишут пропагандистские росЗМІ установленная мощность предприятия составляет 17 млн тонн в год. Этот завод производит более 50 видов нефтепродуктов: автомобильное, авиационное и дизельное топливо, нефтяные битумы, парафин и другие. Завод является единственным производителем и поставщиком твердых пищевых парафинов в России.

По состоянию на сейчас пожар был ликвидирован. Прокуратура РФ проводит проверку в связи с инцидентом.

Пожары в России

Время от времени в различных областях Российской Федерации гремят взрывы или внезапно вспыхивают пожары на предприятиях. Так, 6 ноября 2022 года, в Грайворонском районе Белгородской области прогремела серия мощных взрывов на нефтебазе.

16 ноября в селе Стальной Конь Орловской области РФ, что в 180 километрах от украинской границы, произошел взрыв на нефтебазе. Губернатор региона Андрей Клычков заявил о якобы атаках БПЛА.

19 ноября под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв на газозаправочной станции.

27 января мощный пожар вспыхнула на территории Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области Российской Федерации. С огнем боролись более четырех часов.

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