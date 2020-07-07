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Отказала электроника: в Крыму совершил аварийную посадку лайнер с 200 пассажирами

11:54, 07 июля 2020
Происшествия
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На борту воздушного судна находятся около 200 человек / фото medium.com

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Речь идет о Boeing 747, следовавшем по маршруту из Екатеринбурга. Известно, что на борту воздушного судна находятся около 200 человек.

По предварительной информации, причиной инцидента стал отказ электроники в кабине. Отмечается, что у пилотов в кабине погасли табло, посадка производилась в ручном режиме.

Информации о пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее УНИАН писал, как в Мадриде совершил аварийную посадку лайнер с поломанными шасси и двигателем.

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