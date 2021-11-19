За этим наблюдал водитель.

В Днепре подростки запустили фейерверк на крыше маршрутного автобуса.

Об этом пишет Информатор со ссылкой на ситуационный центр Днепра.

Инцидент произошел вечером 18 ноября. Два молодых человека залезли на крышу маршрутного автобуса №238. Их действия попали на камеры видеонаблюдения.

На видео можно увидеть, как трое молодых людей подходят к автобусу. Двое лезут на крышу, а один отбегает в сторону. Водитель "маршрутки", который находился в салоне, в какой-то момент выходит.

Читайте такжеВ Краматорске мужчина изнасиловал 11-летнюю девочкуПодростки ложатся на крышу и запускают фейерверк. После этого водитель начинает кому-то звонить, а хулиганы быстро спускаются и убегают.

По данным издания, водитель не обратился в полицию по поводу этого происшествия.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге мужчины с кулаками вытолкали "лишнего" пассажира из маршрутки.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Людмила Жерновская