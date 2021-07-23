В Кривом Роге мужчина посадил 7-летнего сына сожительницы на цепь. Так он пытался его "перевоспитать".
Об этом сообщают в Криворожском районном управлении полиции.
23 июля парень сам позвонил на линию 102 и рассказал, что муж матери бьет его и приковал ногу к батарее цепью.
По указанному адресу сразу выехали ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа. Ребенка освободили и отвезли в больницу.
Читайте такжеДевушки сожгли на видео футболку с гербом Украины (видео)Выяснилось, что сожитель матери приковал парня цепью к батарее, а сам ушел на работу.
По его словам, таким образом он пытался "перевоспитать" сына, который якобы постоянно убегает из дома.
Сейчас с матерью мальчика и 30-летним мужчиной работают полицейские.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишением свободы сроком до пяти лет.