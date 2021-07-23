Мальчик якобы пытался сбежать из дома.

В Кривом Роге мужчина посадил 7-летнего сына сожительницы на цепь. Так он пытался его "перевоспитать".

Об этом сообщают в Криворожском районном управлении полиции.

23 июля парень сам позвонил на линию 102 и рассказал, что муж матери бьет его и приковал ногу к батарее цепью.

По указанному адресу сразу выехали ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа. Ребенка освободили и отвезли в больницу.

Читайте такжеДевушки сожгли на видео футболку с гербом Украины (видео)Выяснилось, что сожитель матери приковал парня цепью к батарее, а сам ушел на работу.

По его словам, таким образом он пытался "перевоспитать" сына, который якобы постоянно убегает из дома.

Сейчас с матерью мальчика и 30-летним мужчиной работают полицейские.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишением свободы сроком до пяти лет.

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Автор: Людмила Жерновская