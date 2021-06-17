Паре дали 30 секунд, чтобы передумать, но те согласились наконец разбить цепь.

Харьковчане Александр Кудлай и Виктория Пустовитова сняли цепь, которой они заковали себе руки 14 февраля, чтобы испытать чувства.

Трансляция события с участием представителя "Книги рекордов Украины" проходила в Facebook.

Снимать цепь пара решила публично – в центре Харькова на Набережной на камеры местных телеканалов. Виктория Пустовитова, выступая перед журналистами, отметила, что уже хочет вернуться к "полноценной жизни" и «заниматься своими делами".

Также девушка надеется, что они с парнем "станут отличным примером всем парам Украины", а слухи о спорах во время четырехмесячного пребывания в цепи опровергла.

Читайте такжеСтудентка из Харькова назвала украинский язык еб***м и вляпалась в скандал (видео)Накануне, 16 июня, Александр Кудлай сообщил о разрыве отношений с любимой. Сегодня он эту информацию еще раз подтвердил. На вопрос, связано ли решение с хейтом в сети, слухи отверг.

"Ни в коем случае. Это наше решение ... Мы друг друга плохо знали, мало разговаривали. Теперь у нас коммуникация наладилась, друг друга мы знаем досконально. И здравый смысл подсказал, что такие отношения ни Вике, ни мне не нужны. Нам это только навредит", – сказал парень.

Александр уточнил, что речь идет о "разных взглядах на жизнь", а идея с цепями была нацелена на выяснение того, что их обоих беспокоит. Однако позже, в комментарии журналистам, он добавил, что планировал с Викторией даже жениться, "но уже тогда был ряд недоразумений".

Представитель "Книги рекордов Украины" в то же время отметил, что развод пары на их рекорд не влияет. Харьковчане были вместе 123 дня. Подобных рекордов еще не было, ответил он.

Паре дали 30 секунд, чтобы передумать, но те согласились наконец разбить цепь. Эксперт из "Книги рекордов" разорвал крепления специальным оборудованием.

Харьковчане сковали цепью свои руки, чтобы быть вместе 24/7 и проверить чувства в День всех влюбленных 14 февраля.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская