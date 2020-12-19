Партия наркотиков общим весом 54 кг прибыла в Украину из Эквадора и предназначалась для одной из стран ЕС.

В ночь на 19 декабря в Белгород-Днестровском районе Одесской области, на государственной границе с Молдовой, задержали партию кокаина стоимостью 12 млн долларов.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской таможни, контрабанда задержана в пункте пропуска «Староказачье - Тудора». «Здесь во время общего осмотра в технологических отверстиях со стороны холодильного агрегата было обнаружено 46 пакетов, завернутых в серебристую пластиковую пленку, общим весом 54 кг. Экспресс-тест подтвердил, что это кокаин», - говорится в сообщении.

Наркотики выявлены при помощи служебной собаки таможенников.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, наркотики в контейнере с грузом фруктов были доставлены в морской порт «Пивденный» (Одесская обл.) из Эквадора. Конечный пункт доставки - одна из стран Европейского Союза. Пограничники провели оперативное сопровождение контейнера и остановили контрабанду в пункте пропуска «Староказачье». Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке достигает 12 млн долларов.

По данному факту начато уголовное производство по ст.305 (контрабанда наркотиков) Уголовного кодекса Украины.

По данным управления ГПСУ, в этом году в морских портах Одесской области пограничники выявили более 500 кг кокаина.

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Автор: Лариса Козовая