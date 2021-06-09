В Киевской области полицейские задержали мужчину, который из-за лая собаки устроил стрельбу.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области.
Полицейским сообщили, что в селе Парышков Броварского района мужчина открыл стрельбу по людям и ранил мужчину и женщину.
Как выяснилось, на одной из сельских улиц 32-летнего мужчину раздражал лай, из-за чего между ним и односельчанами возникла драка.
Читайте такжеБросил гранату в людей: взрыв в Харькове попал на видеоМужчина отправился домой, взял оружие и выстрелил в сторону двух односельчан, а третьему нанес удары рукоятью по голове. После этого он ушел с места происшествия.
Мужчину с ранением грудной клетки и женщину с повреждением бедра госпитализировали.
Злоумышленника задержали по месту жительства, пистолет направили на экспертизу.
На видео присутствует ненормативная лексика!
Следователи по процессуальным руководством Броварской окружной прокуратуры Киевской области сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
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