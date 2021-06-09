Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В Киевской области полицейские задержали мужчину, который из-за лая собаки устроил стрельбу.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Полицейским сообщили, что в селе Парышков Броварского района мужчина открыл стрельбу по людям и ранил мужчину и женщину.

Как выяснилось, на одной из сельских улиц 32-летнего мужчину раздражал лай, из-за чего между ним и односельчанами возникла драка.

Читайте такжеБросил гранату в людей: взрыв в Харькове попал на видеоМужчина отправился домой, взял оружие и выстрелил в сторону двух односельчан, а третьему нанес удары рукоятью по голове. После этого он ушел с места происшествия.

Мужчину с ранением грудной клетки и женщину с повреждением бедра госпитализировали.

Злоумышленника задержали по месту жительства, пистолет направили на экспертизу.

На видео присутствует ненормативная лексика!

Следователи по процессуальным руководством Броварской окружной прокуратуры Киевской области сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Автор: Людмила Жерновская