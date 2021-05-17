В киевском метро остановили движение поездов по красной ветке из-за падения пассажира под поезд.
Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской госадминистрации.
"Остановлено движение поездов на красной линии метро. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа.
Там сообщили, что на "красной" ветке поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Крещатик", а также от станции "Дарница" до станции "Лесная".
Станции "Арсенальная", "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная" закрыты для пассажиров.
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