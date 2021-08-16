Подозреваемая набросилась на мужчину с кулаками, когда их компании поссорились.

В кафе на столичной Оболони 39-летняя посетительница устроила драку, из-за которой одного мужчину госпитализировали.

Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Киева.

На 102 поступил вызов о том, что на Оболонской площади подрались люди. Выяснилось, в кафе женщина напала на мужчину.

"Правоохранители установили, что в кафе между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт. Драку начала женщина, которая несколько раз ударила кулаком одного из парней по голове и по туловищу. 28-летний местный житель упал и потерял сознание, его госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки, живота, разрывом селезенки и почки", - рассказали в полиции.

Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ею оказалась 39-летняя уроженка Полтавской области.

Следователи Оболонского управления полиции под процессуальным руководством местной окружной прокуратуры Киева сообщили фигурантке о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Районный суд столицы взял женщину под круглосуточный домашний арест. За содеянное ей грозит до восьми лет тюрьмы.

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Автор: Катерина Комолова