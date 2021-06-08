Женщина нарушала правила дорожного движения на Одесской площади в Киеве, переползая автомагистраль на четырех конечностях.
Видео инцидента опубликовали в Telegram Киев Оперативный.
Неизвестная перешла четыре полосы дороги с большими пакетами, а перед ограничительным забором остановилась и стала на колени, пытаясь его переползти. Об этом свидетельствуют снятые очевидцами кадры.
Водители в ответ на неадекватные действия женщины притормаживали.
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Она же, в свою очередь, перешла ограждение, выпрямилась, поправила одежду, взяла в руки пакеты и перешла следующие четыре полосы дороги. Автомобили останавливались, чтобы освободить путь нарушительнице.
Отмечается, что инцидент произошел в час-пик – время наиболее оживленного движения транспорта в столице.
С 31 мая по 6 июня на дорогах в Киев, согласно информации патрульных, зафиксировали 719 аварий, 39 – с пострадавшими. За неделю в столице в результате ДТП травмировались 40 человек, произошло 14 наездов на пешеходов, из них пять – на пешеходных переходах.
Правоохранители призывают быть максимально внимательными и соблюдать правила дорожного движения, потому что это поможет сохранить здоровье и спасти жизнь.
Всего в Украине в прошлом году в авариях погибли 1204 человека.
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