С 31 мая по 6 июня на дорогах в Киеве зафиксировали 719 аварий, 39 – с пострадавшими.

Женщина нарушала правила дорожного движения на Одесской площади в Киеве, переползая автомагистраль на четырех конечностях.

Видео инцидента опубликовали в Telegram Киев Оперативный.

Неизвестная перешла четыре полосы дороги с большими пакетами, а перед ограничительным забором остановилась и стала на колени, пытаясь его переползти. Об этом свидетельствуют снятые очевидцами кадры.

Водители в ответ на неадекватные действия женщины притормаживали.

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Она же, в свою очередь, перешла ограждение, выпрямилась, поправила одежду, взяла в руки пакеты и перешла следующие четыре полосы дороги. Автомобили останавливались, чтобы освободить путь нарушительнице.

Отмечается, что инцидент произошел в час-пик – время наиболее оживленного движения транспорта в столице.

С 31 мая по 6 июня на дорогах в Киев, согласно информации патрульных, зафиксировали 719 аварий, 39 – с пострадавшими. За неделю в столице в результате ДТП травмировались 40 человек, произошло 14 наездов на пешеходов, из них пять – на пешеходных переходах.

Правоохранители призывают быть максимально внимательными и соблюдать правила дорожного движения, потому что это поможет сохранить здоровье и спасти жизнь.

Всего в Украине в прошлом году в авариях погибли 1204 человека.

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Автор: Яна Ставская