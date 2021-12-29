Мужчина отказался проходить медосмотр на месте аварии и его доставили в больницу.

Новое скандальное ДТП произошло в ночь на 29 декабря в Соломенском районе города Киева. Пьяный муж чиновницы МОН попал в аварию и угрожал полицейским.

Соответствующее видео обнародовал "Киев Оперативный".

По словам очевидцев, водитель KIA с признаками алкогольного опьянения на улице Металлистов столкнулся с двумя авто. По прибытию правоохранителей на место аварии он отказался от медосмотра, поэтому его отвезли в больницу. Мужчина хамил и угрожал "связями" своей жены.

По данным СМИ, водителя зовут Кучер Николай Петрович. Он указал как муж в декларации Галины Калиневич, которая работает заведующей сектором внутреннего аудита МОН.

Читайте такжеВ Днепре трамвай сошел с рельсов и насмерть сбил женщину (видео)"Как удалось выяснить - его жена действительно имеет какое-то влияние, ведь зовут ее Калиневич Галина Михайловна, работает заведующей сектором внутреннего аудита в Министерстве образования и науки Украины", - говорится в сообщении.

Женщина также приехала на место ДТП.

Как ранее сообщал УНИАН, известный украинский автогонщик и волонтер Алексей Мочанов поскандалил с водителем на дороге в Киеве.

По его словам, он перемещался в пробке, хотел перестроиться в другой ряд для совершения маневра вправо, но заметил, что по полосе для общественного транспорта "несется" авто, водитель которого затормозил и стал его оскорблять.

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