Прежде всего злоумышленницы массово "разгоняли" дезинформацию о ходе боевых действий на фронте и пытались дискредитировать силы обороны.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве двух приспешниц России, работавших на россиянина Александра Зенина – главного редактора прокремлевского портала "Вся Тверь".

Как сообщает СБУ, по его указаниям предательницы ежедневно распространяли в украинском сегменте популярных соцсетей и Телеграмм-каналов до 70 фейковых сообщений о войне в Украине.

Прежде всего злоумышленницы массово "разгоняли" дезинформацию о ходе боевых действий на фронте и пытались дискредитировать силы обороны.

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Для этого создали и самостоятельно администрировали сеть пророссийских телеграмм-каналов и сообществ в Фейсбуке, которая охватывала аудиторию более 10 тыс. пользователей. Материалы для деструктивного контента они получали в виде электронных "методичек".

За успешно выполненные задания российский пропагандист присылал своим подопечным до 10 тыс. в гривневом эквиваленте.

По имеющимся данным, Зенин координировал свои действия с российскими спецслужбами и через публикации фигуранток пытался распространять панические настроения в украинском обществе.

По данным следствия, коллаборантками оказались две безработные жительницы Киева, которые искали работу копирайтера на фриланс-биржах. Таким образом они попали в поле зрения Зенина, который за ежемесячные "гонорары" привлек их к сотрудничеству в войне против Украины.

Во время обысков по местам жительства злоумышленниц изъята компьютерная техника, которую они использовали для администрирования вражеских интернет-ресурсов.Также обнаружен электронный почтовый архив с доказательствами переписки с российским пропагандистом.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим фигуранткам о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленницам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Задержание предателей в Украине - детали

В Одессе задержали местную жительницу, которая за вознаграждение от оккупантов корректировала удары по городу. В течение июня она неоднократно присылала сотруднику российских разведывательных органов через мессенджер Telegram географические координаты пребывания военнослужащих ВСУ в Одессе и Николаеве.

Контрразведка Службы безопасности разоблачила на Житомирщине агентку Главного управления Генштаба ВС РФ, которая собирала разведданные о местах дислокации военных баз по ремонту тяжелого вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства.

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