Запуск автоматизированной системы учета проезда всех пассажиров отложили на 2023 год.

В Киеве запуск автоматизированной системы учета проезда всех пассажиров, включая льготников, которые не зарегистрированы в городе, отложили на 2023 год.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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«Распоряжение о переносе внедрения системы в полном объеме было подписано в пятницу, 25 июня, связано исключительно с неспособностью Министерства социальной политики Украины обеспечить компенсацию льготного проезда соответствующим категориям пассажиров - граждан, не зарегистрированных в Киеве. На решение этого вопроса министерству понадобится еще полтора года», - заявили в КГГА.

При этом в КГГА отметили, что льготники-киевляне могут пользоваться льготами в городском транспорте в полном объеме.

«Сегодня «Карточка киевлянина» является единственным механизмом, что позволяет фактически зафиксировать, сколько пассажиров воспользовались льготой на проезд. На основании этих данных перевозчики смогут получать из городского бюджета полную компенсацию за перевозку льготников-киевлян», - отметили в горадминистрации.

Для киевлян-льготников получение муниципальной карты «Карточка киевлянина» является бесплатным.

Как сообщается, за время существования электронного билета власти технологически адаптировали к системе электронной билета всю сеть коммунального транспорта - 1 тыс. 326 единиц наземного транспорта и 359 турникетов в метро. Создано более 4 тыс. мест продажи е-билета. Также в приложении «Киев Цифровой» есть сервис для пополнения транспортной карты и приобретения разового QR-билет.

Переход столичного транспорта на е-билет

Власти столицы планировали полный переход транспорта на е-билет с 1 ноября 2019 года, однако этот срок перенесли сначала на 1 апреля 2020 года, затем на 1 января 2021 года, а потом на 1 июля 2021 года.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что введение электронной билета с 1 января 2021 снова перенесли, поскольку не киевляне-льготники уже не смогли бы пользоваться общественным транспортом бесплатно. По его словам, правительство не урегулировало вопрос компенсации перевозчикам за перевозку льготников и взаимоотношения в этом вопросе между муниципалитетами и государством.

«Ибо, поскольку льготы предоставляются на уровне государства, то и оплачивать их должно государство», - заявил Кличко.

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Автор: Инна Андалицкая