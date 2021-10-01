Он несколько раз ударил его в лицо.

В Киеве водитель совершил жестокое нападение на инспектора по парковке.

Об этом сообщают в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Инцидент произошел 30 сентября возле станции метро "Печерская". По словам заместителя председателя КГГА Константина Усова, это уже не первое нападение на представителей мэрии.

"Инспекторов по парковке пугают и атакуют почти каждый день. Но сегодня - как-то особенно жестко. Но мы, несмотря ни на что, продолжим наводить порядок в парковочном пространстве города. Правоохранителей призываем как можно скорее расследовать нападение", – написал он в своем Telegram-канале.

Читайте такжеВ Киеве 74-летний мужчина совершал развратные действия в отношении 8-летней девочкиПо его информации, автомобиль Skoda Oсtavia АС6241СІ противозаконно припарковался во второй полосе и остановил движение транспорта позади себя.

Инспектор выполнял свою работу, когда неожиданно получил удары по лицу. Прибывшие медики диагностировали у него перелом носа.

"Отныне в самых горячих точках, где наблюдается парковочная анархия, рядом с инспекторами будет Муниципальная охрана", – отметил Усов.

Ранее сообщалось, что в Киеве маршрутчик сцепился с пассажиром после словесного конфликта. Инцидент сняли на видео пассажиры.

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Автор: Людмила Жерновская