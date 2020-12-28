На улице Березняковская в Киеве водитель Peugeot 301 оставил свое авто на стоянке и пошел в цветочный магазин, однако машина выкатилась на дорогу и задела маршрутку.
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Видео инцидента обнародовано на Youtube-канале BerCrime. На нем можно видеть, что маршрутный автобус пытался обойти «беглый автомобиль», однако все же задел его. Водитель маршрутки пытался дождаться виновника ДТП.
Водитель Peugeot, в свою очередь, через несколько минут вернулся на место происшествия с цветами, сел за руль и уехал, будто ничего не произошло. К счастью, в инциденте никто не пострадал.
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