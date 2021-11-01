Легендарному Ежику "сломали" носик, теперь памятник забрали на реставрацию.

В Киеве неизвестные изуродовали памятник "Ежик в тумане", который стоял в сквере на улице Рейтарской. Вандалы выломали скульптуру с "мясом" и повредили Ежику носик.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала блогер Янина Соколовская.

Случившееся она назвала "диким символизмом". Памятник изуродовали и повалили на землю, теперь он нуждается в серьезной реставрации.

"Беда сегодня случилась с "Ежиком в тумане". Дело вандалов. Потерпевшего отправили в реанимацию (на реставрацию). Через несколько дней, вероятно, вернется", - написала Соколовская.

В комментариях пользователи возмутились поступком вандалов и отметили, что безобидный и никого не оскорбляющий памятник могли разрушить только "нелюди".

Скульптура "Ежик в тумане" - справка УНИАН

Считается, что настояще название памятника - "Лошадка". Скульптура была создана в память о Лошади, которую в мультфильме "Ежик в тумане" разыскивал главный персонаж.

Памятник вырезан из ствола мертвого дерева, узелок сделан из керамики, а иголки Ежика - сделаны из шурупов. Памятник установлен в Киеве в 2009 году, он находится на улице Рейтарской.

Памятник "Ежик в тумане" считается одной из самых милых скульптур в Киеве. Местные жители часто "наряжают" Ежика в тематические костюмы. С наступлением холодов персонажа из мультика "утепляют" носочками, а в начале пандемии его даже "защитили" от коронавируса маской.

Инцидент с вандалами - далеко не первый. В 2013 году хулиганы поиздевались над памятником и раскололи Ежику "мордочку". А в 2018 году активисты защитили скульптуру "Ежик в тумане" от посягательств УПЦ МП.

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Автор: Полина Кузенко