Активисты защитили скульптуру "Ежик в тумане" от посягательств УПЦ МП (фоторепортаж)

Активисты заступились за скульптуру "Ежика в тумане" и демонтировали крест УПЦ МП в киевском сквере.

Несколько десятков активистов демонтировали железный крест, вероятно принадлежавший Украинской православной церкви Московского патриархата на деревянном столбе в сквере на пересечении улицы Рейтарской и Георгиевского переулка в центре Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, в сквере прошла акция в защиту скульптуры «Ежик в тумане».

В мероприятии приняли участие около 70 человек. Возле сквера дежурили несколько десятков правоохранителей.

По словам народного депутата от «Батькивщины» Игоря Луценко, акция организована местными жителями и активистами из молодежных организаций, которые «следят за тем, каким образом отдельные конфессии ведут себя в отношении коммунального имущества, в частности, земли».

«Мы понимаем реальные угрозы, которые зависли над этим уникальным, маленьким сквером, в котором находится такая уникальная скульптура как «Ежик в тумане». Даже небольшая табличка и некий символ, свидетельствует о намерении здесь возродить какой-то храм времен Киевской Руси. Это значит, что нам нужно действовать со всей решительностью, показывать, что мы не допустим уничтожения сквера, уничтожения деревьев и скульптур, которые здесь есть», - заявил депутат.

Читайте такжеАндреевский спуск освободят от МАФов - чиновник (фотогалерея)

По мнению Луценко, установление креста свидетельствует о намерениях продолжать дальше свою активность: «Как правило, сначала устанавливается крест с сообщением, что здесь будет возрожден некий храм, потом после этого появляется какое-то временное сооружение в виде МАФа или палатки, потом эта палатка перерастает в капитальное сооружение. Этого нельзя допускать и очень решительно реагировать».

«Состоялся демонтаж тех символов, с помощью которых пытались застолбить эту территорию», - отметил народный депутат.

В свою очередь, по словам одного из организаторов акции, представителя патриотической организации, крест упал сам, едва не ранив его побратима.

«Он сам упал, потому что, когда вешали украинскую символику на столб, который довольно хлипкий, один из моих побратимов решил проверить насколько крепко стоит столб, качнул его, и крест сразу же упал», - отметил активист.

«Сейчас вместе с правоохранителями мы ищем владельца этого креста. Мы уже давно его ищем, непонятно на каких основаниях он здесь устанавливался. Пока владелец не объявился, но он должен нести ответственность за то, что есть опасные предметы, падающие сверху, и не дай Бог, могут здесь кого-то покалечить. Нам пообещали, что его будут искать», - заявил он, добавив, что сейчас будут собраны все вещи, которые висят на столбе, и будут переданы соответствующим церковным учреждениям.