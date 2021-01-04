Во время ссоры выпивший выстрелил в голову 53-летней жене.

В Киеве во время застолья в новогоднюю ночь между гражданскими супругами возник конфликт, в результате которого мужчина выстрелил из пистолета травматического действия жене в голову, от полученных травм она скончалась в больнице.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

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Отмечается, что в дежурную часть Днепровского управления милиции по линии "102" обратилась женщина и сообщила, что в ее дверь стучит сосед и говорит, что убил свою жену. "Приехав на место происшествия, правоохранители выяснили, что во время новогоднего застолья между гражданскими супругами возник конфликт. Во время ссоры выпивший выстрелил в голову 53-летней жене, которую медики с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу, где она впоследствии скончалась", - сообщили в Нацполиции.

51-летнего мужчину задержали. Правоохранители изъяли из квартиры вещественные доказательства - предмет, похожий на пистолет, для отстрела патронов резиновыми пулями "Форт 12Р», четыре стреляные гильзы.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Оконченное покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму мужчина убил маленькую дочь из-за ее плача.

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Автор: УНИАН