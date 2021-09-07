О пострадавших в инциденте не сообщается.

На Харьковском шоссе в Киеве у маршрутки на ходу вырвало заднюю полуось, которая на скорости влетела в остановку и разбила стекло.

Видео очевидцев с места событий опубликовал "Київ оперативний".

Сообщается, что водитель раздал деньги за проезд пассажирам. Но не всем, а тем, кто этого потребовал. О пострадавших в инциденте не сообщается.

Ранее сообщалось, что в одной из киевских маршруток на головы пассажирок упало стекло из вентиляционного люка. Инцидент произошел утром 30 августа в автобусе, который следовал по маршруту №381 из Бучи на Академгородок.

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Стекло рухнуло одной девушке на голову, а второй - на руку. Но по словам одной из пострадавших, водитель маршрутки не стал оказывать им помощь. Больше того, он не остановился и продолжил ехать, пояснив, что "сбивается с графика".

Ранее в этом году в Деснянском районе другая киевская маршрутка начала буквально рассыпаться - в какой-то момент машина просто осталась без двери.

Автор: Дмитрий Захаров