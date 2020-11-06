Животное получило новую жизнь.

В столице случайной прохожей удалось спасти пса, над которым жестоко издевались трое мужчин-живодеров в лесу.

Детали истории описываются в сюжете ТСН.

Бедное животное привязали цепью к дереву, били, а после ножом перерезали горло. Проходившая мимо женщина заметила пытки, разогнала злоумышленников и спасла Курта - так теперь зовут собаку.

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"Елена занимается собачкой вторые сутки. И все гадает, где он был и что пережил. Два дня назад Курта в лесу случайно заметила соседка Лены - бессильного, привязанного цепью и с перерезанным горлом, который лежал на земле. Рядом были трое мужчин, которые жгли костры. Как только увидели женщину, они собрали вещи и пошли прочь", - говорится в сюжете.

Пострадавшую собаку отвезли к врачам. Впоследствии он получил имя.

"Похоже, что это молодые люди, лет 30. И вроде как какое-то время они там жили, люди их видели", - говорит Елена.

Врач говорит, что псу не больше года. Сейчас его жизни угрозы нет.

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Автор: УНИАН