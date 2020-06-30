"Утро началось неплохо": в Киеве спецназовцы задержали банду "домушников" - соцсети (видео)
09:27, 30 июня 2020Происшествия
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Задержание состоялось утром на Софиевской Борщаговке.
Задержание произошло сегодня утром / скриншот видео
В столице во вторник спецназовцы задержали группу квартирных воров.
Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"Утро началось неплохо - в 04:30 на Софиевской Борщаговке спецназовцами задержана очередная банда домушников. После проведения первоочередных следственных действий расскажем вам все детали", - пишет автор публикации.
Как сообщал УНИАН, ранее на Киевщине задержали вооруженную банду "смотрящего" Лукьяновского СИЗО.
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