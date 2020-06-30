"Утро началось неплохо": в Киеве спецназовцы задержали банду "домушников" - соцсети (видео)

Задержание состоялось утром на Софиевской Борщаговке.

В столице во вторник спецназовцы задержали группу квартирных воров.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Утро началось неплохо - в 04:30 на Софиевской Борщаговке спецназовцами задержана очередная банда домушников. После проведения первоочередных следственных действий расскажем вам все детали", - пишет автор публикации.

Как сообщал УНИАН, ранее на Киевщине задержали вооруженную банду "смотрящего" Лукьяновского СИЗО.

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