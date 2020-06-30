цей матеріал доступний українською

"Утро началось неплохо": в Киеве спецназовцы задержали банду "домушников" - соцсети (видео)

09:27, 30 июня 2020
Происшествия
212 0
Задержание произошло сегодня утром / скриншот видео

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Утро началось неплохо - в 04:30 на Софиевской Борщаговке спецназовцами задержана очередная банда домушников. После проведения первоочередных следственных действий расскажем вам все детали", - пишет автор публикации.

Как сообщал УНИАН, ранее на Киевщине задержали вооруженную банду "смотрящего" Лукьяновского СИЗО.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter