На Киевщине задержали вооруженную банду "смотрящего" Лукьяновского СИЗО (фото)

Семеро членов банды занималась разбойными нападениями на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц, а также кражами чужого имущества.

Правоохранители задержали вооруженную банду во главе с бывшим «смотрящим» Лукьяновского СИЗО.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, вооруженная банда в составе 7 человек занималась разбойными нападениями на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц, а также кражами чужого имущества.

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Установлено, что возглавлял банду неоднократно судимый за аналогичные преступления 35-летний мужчина, который на протяжении 2015-2019 годов, находясь под стражей, был одним из «смотрящих» по Лукьяновском СИЗО, а после выхода на свободу организовал новую банду.

«К отбору лиц, которые могут стать участниками банды, «смотрящий» подходил тщательно и учитывал личные качества кандидатов - склонность к совершению корыстных преступлений с применением насилия, условия и образ их жизни, физическое состояние, связи, способность к подчинению и т.д.», - говорится в сообщении.

В состав преступной группировки, кроме организатора, вошли еще 6 человек. В настоящее время на счету банды 6 эпизодов преступной деятельности.

При проведении обысков правоохранителями выявлено и изъято оружие и боеприпасы, мобильные телефоны и радиостанции, спецодежда однотипного образца, маски, балаклавы, парики и накладные бороды, которые использовались в целях конспирации, кстати, принадлежащие потерпевшим, специальные средства для открытия дверей, окон и сейфов, транспортные средства, которые использовались участниками банды при совершении преступлений и тому подобное.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), ч.ч. 3, 5 ст. 185 (кража), ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

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